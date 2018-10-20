Дмитрий Черышев: Денис сам попросил замену, но все в порядке

рассказал о травме своего сына, из-за которой он был заменен на 16-й минуте матча

Отец Черышева отметил, что полузащитник покинул поле из-за ушиба, который был получен в матче за сборную России. При этом Черышев-старший отметил, что травма не является серьезной.

«Это просто ушиб, который произошел во время столкновения с Артемом Дзюбой в матче сборной. Там была просто небольшая опухоль, сделали резонансную томографию — ничего страшного не оказалось. Просто повреждение мешало бегать и играть на 100%. Чтобы не мешаться на поле, он попросил замену, но в целом все в порядке», — цитирует Черышева ТАСС.

Напомним, «Валенсия» на своем поле не смогла обыграть «Леганес» (1:1). 0