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    Бундеслига: «Боруссия» уничтожила «Штутгарт» и другие результаты

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    Лидер чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» в матче восьмого тура на выезде разгромила «Штутгарт».

    Игроки «Боруссии»
    Игроки «Боруссии»
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    Дортмундцы одержали победу со счетом 4:0.

    Три очка «шмелям» принесли голы Джейдона Санчо, Марко Ройса, Пако Алькасера и Максимилиана Филиппа.

    После этого матча «Боруссия» набрала 20 очков в турнирной таблице и продолжает лидировать в чемпионате.

    Бундеслига. 8-й тур
    «Штутгарт» — «Боруссия Д» — 0:4 (0:3)
    Голы: Санчо, 3 (0:1). Ройс, 23 (0:2). Пако Алькасер, 25 (0:3). Филипп, 85 (0:4)«Штутгарт»: Цилер, Инсуа, Баумгартль, Павар, Маффео (Бек, 78), Гентнер, Кастро (Бадштубер, 46), Томми (Аколо, 69), Аскасибар, Гомес, Гонсалес«Боруссия» Д: Бюрки, Пищек, Диалло, Хакими, Загаду, Витсель, Ройс (Гетце, 80), Дилэйни, Брун Ларсен (Пулишич, 66), Санчо, Пако Алькасер (Филипп, 46)

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    «Нюрнберг» — «Хоффенхайм» — 1:3
    «Байер» — «Ганновер» — 2:2
    «Аугсбург» — «Лейпциг» — 0:0 0

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