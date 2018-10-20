РПЛ. Победы ЦСКА и «Локомотива», «Рубин» в гостях у «Уфы»

«Анжи» — ЦСКА 0:2
Московский ЦСКА обыграл «Анжи» в матче 11-го тура российской Премьер-лиги.
Автором первого мяча стал полузащитник Никола Влашич, отличившийся на 31-й минуте после передачи хавбека Алана Дзагоева.
В середине второго тайма преимущество «армейцев» удвоил нападающий Федор Чалов, голевой пас отдал защитник Марио Фернандес.
«Красно-синие» набрали 19 очков и поднялись на третье место в РПЛ. «Анжи» с 10 баллами остался на 13-й строчке. В следующем туре Премьер-лиги «армейцы» на домашнем поле сыграют с «Краснодаром» (28 октября), махачкалинская команда в гостях встретится с «Ростовом» (27 октября).
«Локомотив» — «Ростов» 2:1
«Локомотив» победил «Ростов» в матче 11-го тура российской Премьер-лиги.
Поединок на «РЖД Арене» в Москве завершился со счетом 2:1.
Голами в составе железнодорожников отметились хавбек Антон Миранчук и защитник Соломон Кверквелия, у дончан отличился защитник Сверрир Ингасон.
«Локомотив» набрал 18 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Ростовчане с таким же количеством баллов располагаются на пятой строчке.
Для «Локо» эта победа стала третьей подряд в Премьер-лиге. Ранее «железнодорожники» обыграли ЦСКА (1:0) и «Ахмат» (2:0).
«Оренбург» — «Енисей» 0:0
«Оренбург» сыграл вничью с «Енисеем» в домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 0:0.
Для подопечных Дмитрия Аленичева это набранное очко стало первым со 2 сентября. Они прервали серию из четырех поражений кряду.
В турнирной таблице «Оренбург» занимает восьмое место (15 очков), а «Енисей» — 16-е (6 очков).
«Урал» — «Крылья Советов»
20 октября, 14:00 мск
«Уфа» — «Рубин»
20 октября, 16:30 мск
«Динамо» — «Зенит»
21 октября, 14:00 мск
«Спартак» — «Арсенал»
21 октября, 16:30 мск