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    РПЛ. Победы ЦСКА и «Локомотива», «Рубин» в гостях у «Уфы»

    Обзор матчей 11-го тура российской Премьер-лиги

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    С 19 по 21 октября в российской Премьер-лиги пройдут матчи 11-го тура.
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    «Анжи» — ЦСКА 0:2

    Московский ЦСКА обыграл «Анжи» в матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

    Автором первого мяча стал полузащитник Никола Влашич, отличившийся на 31-й минуте после передачи хавбека Алана Дзагоева.

    В середине второго тайма преимущество «армейцев» удвоил нападающий Федор Чалов, голевой пас отдал защитник Марио Фернандес.

    РПЛ. 11-й тур
    «Анжи» — «ЦСКА» — 0:2 (0:1)
    Голы: Влашич, 31 (0:1). Чалов, 71 (0:2)«Анжи»: Дюпин, Савичев, Новосельцев, Удалый, Чансельор, Гиголаев, Глебов (Чайковский, 76), Ондуа (Тетрашвили, 84), Кулик, Долгов (Ахъядов, 59), ПонсеЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Ефремов, Влашич (Хосонов, 77), Ахметов, Дзагоев (Сигурдссон, 68), Обляков, Чалов (Жамалетдинов, 73)Предупреждения: Долгов, 17. Бекао, 36. Гиголаев, 38. Глебов, 60. Ондуа, 72. Кулик, 78. Чайковский, 79

    «Красно-синие» набрали 19 очков и поднялись на третье место в РПЛ. «Анжи» с 10 баллами остался на 13-й строчке. В следующем туре Премьер-лиги «армейцы» на домашнем поле сыграют с «Краснодаром» (28 октября), махачкалинская команда в гостях встретится с «Ростовом» (27 октября).

    «Локомотив» — «Ростов» 2:1

    «Локомотив» победил «Ростов» в матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

    Поединок на «РЖД Арене» в Москве завершился со счетом 2:1.

    Голами в составе железнодорожников отметились хавбек Антон Миранчук и защитник Соломон Кверквелия, у дончан отличился защитник Сверрир Ингасон.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» набрал 18 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Ростовчане с таким же количеством баллов располагаются на пятой строчке.

    РПЛ. 11-й тур
    «Локомотив» — «Ростов» — 2:1 (1:1)
    Голы: Ант.Миранчук, 26 (1:0). Ингасон, 27 (1:1). Кверквелия, 60 (2:1)«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука (Лысов, 81), Кверквелия, Хеведес, Фернандеш, Денисов, Баринов, Крыховяк, Ант.Миранчук, Ал.Миранчук (Тарасов, 90+3)«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Салетрос (Калачев, 70), Скопинцев, Юсупов, Ионов (Зуев, 72), Гулиев, Сигурдарсон (Шомуродов, 62)Предупреждения: Гулиев, 31. Баринов, 42. Ингасон, 66. Салетрос, 69. Кверквелия, 77. Сигурдссон, 88

    Для «Локо» эта победа стала третьей подряд в Премьер-лиге. Ранее «железнодорожники» обыграли ЦСКА (1:0) и «Ахмат» (2:0).

    «Оренбург» — «Енисей» 0:0

    «Оренбург» сыграл вничью с «Енисеем» в домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 0:0.

    Для подопечных Дмитрия Аленичева это набранное очко стало первым со 2 сентября. Они прервали серию из четырех поражений кряду.

    РПЛ. 11-й тур
    «Оренбург» — «Енисей» — 0:0 (0:0)
    «Оренбург»: Фролов, Бегич, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Мишкич, Афонин, Бреев (Чиркин, 68), Попович (Чуканов, 83), Малых, Козлов (Деспотович, 65)«Енисей»: Филиппов, Грицаенко, Занев, Ятченко, Кичин, Зотов, Огуде, Фатуллаев, Комолов, Саркисов (Комков, 78), Бодул (Обрадович, 46)Предупреждения: Попович (40), Грицаенко (44)

    В турнирной таблице «Оренбург» занимает восьмое место (15 очков), а «Енисей» — 16-е (6 очков).

    «Урал» — «Крылья Советов»

    20 октября, 14:00 мск

    «Уфа» — «Рубин»

    20 октября, 16:30 мск

    «Динамо» — «Зенит»

    21 октября, 14:00 мск

    «Спартак» — «Арсенал»

    21 октября, 16:30 мск

    «Краснодар» — «Ахмат»

    21 октября, 19:00 мск

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