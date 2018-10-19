«Реал» сыграет с клубом из Африки в 1/16 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании.

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании lajmi.net 100% Высокие коэффициенты Играть!

Мадридский «Реал» померится силами с «Мелильей». Данный городок находится на средиземноморском побережье Африки, но при этом входит в состав Испании. Отметим, что «Мелилья» лидирует в третьем испанском дивизионе.

«Барселона» на этой стадии встретится с клубом третьей лиги «Культураль Леонеса», мадридский «Атлетико» — с командой четвертой лиги «Сант-Андреу».

Первые матчи 1/16 финала Кубка Испании пройдут 30 октября и 1 ноября, ответные — 4-6 декабря. 0