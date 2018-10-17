Главный тренер сборной Словении отправлен в отставку

Главный тренер сборной Словении по футболу Томаж Кавчич был отправлен в отставку со своего поста.

«Томаж знает, что результаты были неудовлетворительными. Мы не увидели игры сборной Словении на желаемом уровне. Томаж видел перспективы развития команды, но принял решение федерации с пониманием.

Мы никогда не ведем переговоров с другими специалистами, пока у руля команды стоит тренер. Сейчас мы займемся поисками подходящего кандидата.

Не исключаем возможности назначения иностранного специалиста, но пока у нас нет конкретных имен.

Облак? Игрок никогда не может стать причиной для увольнения тренера. Ян не требовал отставки Кавчича», — цитирует президента Футбольного союза Словении Раденко Миятровича пресс-служба организации.

Сборная Словении занимает последнее место в своей группе в Лиге наций после четырех туров. Команда выступает в дивизионе С. 0