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    Молодежная сборная России не вышла в финальную часть Евро-2019

    Сборная России Футбол России
    Молодежная сборная России проиграла Австрии в заключительном матче отборочного турнира Евро-2019.

    Россияне не сумели победить
    Россияне не сумели победить
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    Встреча завершилась в пользу австрийцев со счетом 3:2.

    Команда Евгения Бушманова финишировала третьей в группе 7 с 19 очками и не смогла отобраться в финальную стадию турнира. Молодежная сборная России также не выступит на Олимпиаде-2020.

    Чемпионат Европы U-21. Группа 7
    Австрия U-21 — Россия U21 — 3:2 (1:1)
    Голы: Грбич, 13 (1:0). Чалов, 14 (1:1). Вольф, 48 (2:1). Чалов, 52 (2:2). Якупович, 75 (3:2)Австрия U-21: Шлагер, Инголич, Вебер, Линхарт, Улльманн, Вольф, Дансо (Якупович, 74), Любичич (Любич, 46), Ляймер, Баумгартнер (Хорват, 56), ГрбичРоссия U-21: Максименко, Рассказов, Чернов, Фомин, Лысов, Обляков (Мелкадзе, 46), Жигулев (Гулиев, 80), Коновалов, Ахметов (Пантелеев, 85), Бакаев, ЧаловПредупреждения: Любичич, 22. Инголич, 65. Жигулев, 77. Вебер, 77. Бакаев, 88. Гулиев, 88
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