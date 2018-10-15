«Кайрат» уволил главного тренера

Алматинскийуволил главного тренера команды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

«Сегодня с Феррером был расторгнут контракт. Он не смог выполнить поставленных задач. Он очень хороший специалист, но, видимо, ему не хватило опыта. Также сыграл свою роль языковой барьер. Он был расстроен, но спокойно воспринял свое увольнение.

Мы в последние годы занимались продвижением молодежи. Мы не жалеем о том, что "Кайрат" взял новый вектор развития», — сказал на пресс-конференции председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

43-летний возглавил кайратовцев в прошлом году летом. С тех пор «Кайрат» завоевал Кубок Казахстана и «серебро» чемпионата страны.

В нынешнем сезоне «Кайрат» находится на втором месте в казахской Премьер-лиге, а также сыграет в финале домашнего Кубка. 0