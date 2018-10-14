Сборная Италии вырвала победу у Польши

Сборнаяодержала победу над командойв выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

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Встреча лиги A третьей группы, которая прошла в Хожуве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе команды Роберто Манчини, которая, впрочем, всерьез не потревожила Войцеха Щенсны.

Во второй половине «скуадра адзурра» продолжила давление. На 67-й минуте Лоренцо Инсинье даже отправил мяч в ворота соперника, но арбитр зафиксировал офсайд.

Еще через пять минут опасно головой пробил Федерико Бернардески — мяч пролетел рядом со штангой.

У хозяев был хороший момент на 74-й минуте, когда Камил Гросицки вышел один на один с вратарем, но пробил прямо в него, мяч отскочил к Аркадиушу Милику, не попавшему в пустые ворота.

Победный мяч итальянцы забили в компенсированное ко второму тайму время. Инсинье выполнил подачу с углового, Кевин Ласанья головой подправил сферу на дальнюю штангу, где самым расторопным оказался Кристиано Бираги.

После этого матча Италия набрала 4 очка, у Польши остался 1 балл. Лидирует в группе команда Португалии, у которой 6 очков. 0