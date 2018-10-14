ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тьерри АнриТьерри Анри в «Монако». Жардим передал легенде мешок проблем
  • 20:53
    • Сборная России обыграла Турцию в Сочи
  • 23:40
    • Сборная Италии вырвала победу у Польши
  • 22:47
    • Черчесов назвал голубей на поле «признаком хорошего»
  • 22:34
    • Новым президентом РФС может стать представитель «Зенита»
  • 21:17
    • Эдер помог сборной Португалии выиграть у Шотландии
    Все новости спорта

    Сборная Италии вырвала победу у Польши

    Лига наций Сборная Польши Сборная Италии Футбол Италии
    Сборная Италии одержала победу над командой Польши в выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча лиги A третьей группы, которая прошла в Хожуве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Первый тайм прошел при небольшом преимуществе команды Роберто Манчини, которая, впрочем, всерьез не потревожила Войцеха Щенсны.

    Во второй половине «скуадра адзурра» продолжила давление. На 67-й минуте Лоренцо Инсинье даже отправил мяч в ворота соперника, но арбитр зафиксировал офсайд.

    Еще через пять минут опасно головой пробил Федерико Бернардески — мяч пролетел рядом со штангой.

    У хозяев был хороший момент на 74-й минуте, когда Камил Гросицки вышел один на один с вратарем, но пробил прямо в него, мяч отскочил к Аркадиушу Милику, не попавшему в пустые ворота.

    Победный мяч итальянцы забили в компенсированное ко второму тайму время. Инсинье выполнил подачу с углового, Кевин Ласанья головой подправил сферу на дальнюю штангу, где самым расторопным оказался Кристиано Бираги.

    После этого матча Италия набрала 4 очка, у Польши остался 1 балл. Лидирует в группе команда Португалии, у которой 6 очков. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Опять облом. ФИФА должна что-то сделать с перерывами на матчи сборных
  • Вчера в 18:59
    •
  • Прогноз
  • Босния и Герцеговина — Северная Ирландия
  • 1.63
  • Завтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» попробует сдержать атаку СКА
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Когда некуда деваться от победы
  • Испания — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Нонконформизм рулит
  • Босния и Герцеговина — Северная Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Кайл Уокер на фоне пустых трибун Футбол Без болельщиков и голов: Хорватия и Англия провели странный матчКоманды сыграли вничью в Лиге наций УЕФА Вчера в 12:290
  • 19:29
    • Два игрока «Крыльев» задержаны ДПС с признаками опьянения
  • 19:07
    • «Автомобилист» одержал 18-ю подряд победу со старта сезона
  • 14:34
    • Джокович стал чемпионом Шанхая
    «Ак Барс» — «Сочи» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» и «Спартак» одержали победыОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 13 октября Вчера в 20:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Битва в Сочи и попытка Италии выйти из кризиса
  • 5.24
    •
  • 23:21
    • Гильерме приятно провести оба матча на ноль
  • 23:08
    • Дзюба заявил о тяжести в ногах из-за поля в Сочи
  • 22:57
    • Луческу считает заслуженной победу сборной России
    Хосе Кальехон Футбол Главные креативщики Европы. От Депая до КальехонаВ европейском футболе каждой команде нужен футболист, который способен обострить игру, но не у каждой он есть Вчера в 17:380
  • 21:25
    • УНИКС сломил сопротивление «Локомотива-Кубани»
  • 21:02
    • Сборная Азербайджана сыграла вничью с Мальтой
  • 20:36
    • «Авангард» в домашнем матче одолел «Барыс»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие