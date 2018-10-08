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    Рахимов: «Ахмат» потерял очки с «Анжи»

    РПЛ Футбол России Ахмат Анжи Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 10-го тура российской Премьер-лиги против «Анжи» (0:0).

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов
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    «Можно сказать, что потеряли очки. Ожидали, что "Анжи" будет играть глубоко в обороне, они проводят так все матчи, особенно на выезде. Именно так они играли в победных матчах — с "Уралом", "Динамо" и "Зенитом". Стиль у них не меняется, за небольшим исключением.

    В обороне у соперника большое количество игроков, нужно было расшатывать оборону, менять направление атаки. В некоторых эпизодах мы делали это неплохо. Но в большей части моментов, когда разворачивали атаку, замедляли игру. Преимущество на флангах, которое мы создавали, уходило — соперник успевал перемещаться.

    В такой игре неизбежно возникают одна-две ситуации, когда соперник может забить. И такие ситуации были у "Анжи". Но у нас было подавляющее преимущество, нанесли множество ударов по воротам. Не хватало качества исполнения. В играх с таким соперником очень важно наличие индивидуального мастерства, умения решить эпизод. У нас были моменты, которые нужно было реализовывать. Поэтому считаю, что мы потеряли очки», — цитирует Рахимова «Спорт-Экспресс».

    По итогам матча «Ахмат» поднялся на девятое место в турнирной таблице (12 очков). «Анжи» теперь занимает 13-е место (10 очков). 0

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