Рахимов: «Ахмат» потерял очки с «Анжи»

Главный тренерпрокомментировал результат матча 10-го тура российской Премьер-лиги против(0:0).

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«Можно сказать, что потеряли очки. Ожидали, что "Анжи" будет играть глубоко в обороне, они проводят так все матчи, особенно на выезде. Именно так они играли в победных матчах — с "Уралом", "Динамо" и "Зенитом". Стиль у них не меняется, за небольшим исключением.

В обороне у соперника большое количество игроков, нужно было расшатывать оборону, менять направление атаки. В некоторых эпизодах мы делали это неплохо. Но в большей части моментов, когда разворачивали атаку, замедляли игру. Преимущество на флангах, которое мы создавали, уходило — соперник успевал перемещаться.

В такой игре неизбежно возникают одна-две ситуации, когда соперник может забить. И такие ситуации были у "Анжи". Но у нас было подавляющее преимущество, нанесли множество ударов по воротам. Не хватало качества исполнения. В играх с таким соперником очень важно наличие индивидуального мастерства, умения решить эпизод. У нас были моменты, которые нужно было реализовывать. Поэтому считаю, что мы потеряли очки», — цитирует Рахимова «Спорт-Экспресс».

По итогам матча «Ахмат» поднялся на девятое место в турнирной таблице (12 очков). «Анжи» теперь занимает 13-е место (10 очков). 0