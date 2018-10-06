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    «Лестер» потерпел поражение от «Эвертона»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Эвертон Календарь АПЛ
    В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле проиграл «Эвертону» со счетом 1:2.

    Гилфи Тор Сигурдссон
    Гилфи Тор Сигурдссон
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    «Ириски» вышли вперед уже на 7-й минуте, когда отличиться удалось Ришарлисону. «Лисы» отыгрались за пять минут до перерыва усилиями Рикарду.

    На 63-й минуте хозяева остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Уэс Морган. Гости воспользовались численным преимуществом на 77-й минуте — гол забил Гилфи Тор Сигурдссон.

    Чемпионат Англии. 8-й тур
    «Лестер» — «Эвертон» — 1:2 (1:1)
    Голы: 0:1 — 7 Ришарлисон, 1:1 — 40 Рикарду Перейра, 1:2 — 77 Сигурдссон«Лестер»: Шмейхель, Магуайр, Морган, Чилуэлл, Рикарду Перейра (Окадзаки, 86), Ндиди, Амарти, Менди, Мэддисон (Геззаль, 80), Ихеаначо (Олбрайтон, 67), Варди«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Динь, Кенни, Зума, Бернард (Шнайдерлин, 90+1), Дэвис (Тосун, 71), Уолкотт (Кэлверт-Льюин, 90+3), Сигурдссон, Ришарлисон, ГуйеПредупреждения: Амарти (31), Морган (43), Дэвис (45), Чилуэлл (90+4)Удаление: Морган (63)

    В турнирной таблице «Лестер» занимает девятое место (12 очков), а «Эвертон» — десятое (12 очков). 0

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