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    «Леганес» покинул последнюю строчку турнирной таблицы Примеры

    Примера Футбол Испании Леганес Райо Вальекано Календарь Примеры
    «Леганес» одержал победу над «Райо Вальекано» в домашнем матче восьмого тура испанской Примеры.

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    Встреча на «Мунисипаль де Бутарке» завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол на 14-й минуте забил Гидо Каррильо с передачи Майкла Сантоса.

    Гости доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Альваро Медрана на 82-й минуте.

    Чемпионат Испании. 8-й тур
    «Леганес» — «Райо Вальекано» — 1:0 (1:0)
    Гол: 1:0 — 14 Каррильо«Леганес»: Куэльяр, Бустинса (Омеруо, 29), Сильва, Тарин, Сиовас, Эль-Жар, Перес, Микель Весга, Оскар Родригес, Сантос (Эн-Несири, 69), Каррильо (Гумбау, 86)«Райо Вальекано»: Гарсия, Амат, Ба, Адвинкула, Морено, Какута (Эмбарба, 50), Комесанья, Трехо (Посо, 73), Медран, Бебе (Гарсия, 49), де ТомасПредупреждения: Оскар Родригес (43), Медран (43), Эмбарба (55), Ба (80)Удаление: Медран (82)

    «Леганес» покинул последнюю строчку турнирной таблицы, поднявшись на 18-ю позицию (7 очков). «Райо Вальекано» идет 19-м (5 очков). 0

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