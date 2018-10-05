ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси забил пять мячей в двух матчах Лиги чемпионов«Барселона» и блестящий Месси вернулись к своим корням
  • 23:54
    • «Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
  • 23:52
    • «Краснодар» обыграл «Севилью», проигрывая после первого тайма
  • 23:22
    • СКА взял верх над «Сочи»
  • 22:34
    • «Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в гостях
  • 21:47
    • «Зенит» минимально переиграл «Славию»
    Все новости спорта

    «Челси» минимально переиграл «МОЛ Види» в Лондоне

    Лига Европы Футбол Англии Челси
    Лондонский «Челси» одержал победу над венгерским «МОЛ Види» в матче второго тура группы L Лиги Европы — 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Автором единственного гола стал форвард Альваро Мората, отличившийся на 70-й минуте.

    В другом матче второго тура группы L белорусский БАТЭ потерпел крупное поражение от греческого ПАОКа со счетом 1:4.

    Таким образом, в квартете с шестью очками лидирует «Челси», на втором месте расположился ПАОК (3 очка), на третьем — БАТЭ (3), на четвертом — «Види» (0).

    В следующем матче турнира лондонцы 25 октября примут БАТЭ, а «Види» в этот же день на выезде сыграет с ПАОКом. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Поражение от «Рапида» запустило обратный отсчет для Карреры
  • 21/09/2018 в 01:20
    •
  • Прогноз
  • «Брайтон» — «Вест Хэм»
  • 2.45
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадуют ли «Авангард» и «Динамо Рига» результативным матчем?
  • «Авангард» — «Динамо Рига». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Наберет ли «Уфа» очки в Туле?
  • «Арсенал» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Кто будет ближе к звездам?
  • «Вердер» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки «Торонто» Хоккей НХЛ. Победа «Торонто», результативный старт для Кузнецова и Овечкина, два очка от ГолдобинаРезультаты матчей первого игрового регулярного чемпионата НХЛ Вчера в 09:300
  • 22:02
    • «Милан» одержал волевую победу над «Олимпиакосом»
  • 19:04
    • Сборная Англии продлила контракт с главным тренером
  • 16:45
    • Шипулин объявил о продолжении карьеры
    Фрагмент матча Футбол Легких групп не бывает. «Локомотив» снова проиграл в Лиге чемпионовСМИ — о поражении «железнодорожников» от «Шальке» 03/10/2018 в 23:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Злой ПСЖ, второй шанс для «Локо» и «Наполи»
  • 4.67
    •
  • 00:27
    • «Челси» минимально переиграл «МОЛ Види» в Лондоне
  • 00:20
    • «Яблонец» вырвал ничью в матче с киевским «Динамо»
  • 23:13
    • «Спартак» в овертайме победил минское «Динамо»
    «Сити» добыл тяжелую победу в Германии Футбол «МанСити» сдал тест на характер, но есть проблемыРеакция прессы на матч «Хоффенхайм» — «Манчестер Сити» 03/10/2018 в 19:560
  • 16:25
    • Российские волейболистки проиграли сборной США на ЧМ
  • 13:00
    • СМИ: Роналду больше не сыграет за сборную в этом году
  • 23:02
    • «Нефтехимик» в гостях обыграл «Северсталь»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие