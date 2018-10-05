«Челси» минимально переиграл «МОЛ Види» в Лондоне

Лондонскийодержал победу над венгерскимв матче второго тура группы L Лиги Европы — 1:0.

Фрагмент матча twitter.com/chelseafc 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Автором единственного гола стал форвард Альваро Мората, отличившийся на 70-й минуте.

В другом матче второго тура группы L белорусский БАТЭ потерпел крупное поражение от греческого ПАОКа со счетом 1:4.

Таким образом, в квартете с шестью очками лидирует «Челси», на втором месте расположился ПАОК (3 очка), на третьем — БАТЭ (3), на четвертом — «Види» (0).

В следующем матче турнира лондонцы 25 октября примут БАТЭ, а «Види» в этот же день на выезде сыграет с ПАОКом. 0