«Челси» минимально переиграл «МОЛ Види» в Лондоне

Фрагмент матча
twitter.com/chelseafc
Автором единственного гола стал форвард Альваро Мората, отличившийся на 70-й минуте.
В другом матче второго тура группы L белорусский БАТЭ потерпел крупное поражение от греческого ПАОКа со счетом 1:4.
Таким образом, в квартете с шестью очками лидирует «Челси», на втором месте расположился ПАОК (3 очка), на третьем — БАТЭ (3), на четвертом — «Види» (0).
В следующем матче турнира лондонцы 25 октября примут БАТЭ, а «Види» в этот же день на выезде сыграет с ПАОКом. 0