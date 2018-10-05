Каррера: Команда отдала все, что у нее было

Главный тренерпрокомментировал ничью с(3:3) во втором туре группового этапа

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«Ребята провели отменный матч. Против команды, который играет в качественный футбол. Мы два раза проигрывали, мы сумели сравнять счет и вырваться вперед. Думаю, команда отдала все, что у нее было.

Жаль было пропустить гол, когда компенсированное время уже истекло. Обидно именно за это. Потому что ребята заслужили победу, они отдали душу и все, что у них было», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

В следующем матче турнира красно-белые 25 октября на выезде сыграют с «Рейнджерс», а «желтая субмарина» в этот же день примет «Рапид». 0