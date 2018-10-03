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    Моуринью: Это был неудачный вечер

    Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Валенсия Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Валенсией» (0:0) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    По словам португальца, он хотел бы видеть другой счет на табло, но при этом специалист признал, что команды заслужили именно ничейного исхода.

    «Это был неудачный вечер. Совершенно не тот результат, на который мы все рассчитывали.

    Тем не менее, в случае поражения ситуация для нас стала бы очень сложной. Когда находишься в такой группе, то лучше просто не проиграть, если не получается победить. Ничью с "Валенсией" считаю справедливой», — цитирует Моуринью пресс-служба «МЮ». 0

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