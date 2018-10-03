Гендиректор «Анжи» пожаловался на увеличение клубных долгов

Генеральный директор «Анжи»рассказал о текущем финансовом состоянии махачкалинского клуба.

В июле он заявлял, что долги клуба составляют 250 миллионов рублей, а футболисты не получают зарплату с апреля.

«К сожалению, положительных изменений в финансовом состоянии "Анжи" на сегодняшний день нет. Все то же самое, что и летом — стабильно плохо.

Общая задолженность клуба за счет невыплаченных заработных плат увеличилась и составляет порядка 300 миллионов рублей.

Текущие расходы на перелеты и проживание из своего кармана покрывает президент "Анжи" Осман Кадиев. Что касается задержек по зарплатам, то они доходят до четырех месяцев», — приводит слова Флегонтова «Р-Спорт». 0