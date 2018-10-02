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    Футболист ПФЛ попался на применении допинга

    Второй дивизион. Запад Футбол России Между тем Скандалы
    Защитник «Пскова-747» Иван Ершов попался на применении допинга и временно отстранен от игр.

    Иван Ершов
    Иван Ершов
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    Эту информацию подтвердил президент Олимп-ПФЛ Андрей Соколов.

    «То, что у Ершова обнаружили допинг — это, конечно, очень плохо. Решение по его делу будет принято специальной комиссией антидопингового агентства. Игрока, по всей видимости, накажут в соответствии с правилами.

    Единственное, что могу сказать: по всем действующим нормам Ершов временно отстранен от участия в соревнованиях.

    Проверки осуществляются не лигами, а РУСАДА, поэтому проведение подобных мероприятий не в нашей компетенции», — цитирует Соколова «Спорт-Экспресс».

    39-летний Ершов с 2012 по 2017 год выступал за тульский «Арсенал». В сезоне 2016/17 он провел пять матчей в Премьер-лиге. 0

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