«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном»

В матче 7-го тура Английской Премьер-лигиодержал домашнюю победу над— 2:0.

Фрагмент матча twitter.com/ManCity 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет в матче был открыт на 30-й минуте. Агуэро, получив передачу от Фернандиньо, развернулся к чужим воротам, передал снаряд Сане, последний ворвался в штрафную, откуда выполнил прострел на дальнюю, где Стерлинг в падении завел снаряд уже в пустые ворота.

На 66-й минуте Агуэро сначала идеально сыграл в отборе, после чего, на пути к воротам «Брайтона», обыграл сразу двоих соперников, выполнил передачу на Стерлинга, который красиво скинул снаряд в обратном направлении: аргентинцу оставалось только вколотить сферу в свободный угол.

После этого матча «Манчестер Сити» с 19 очками возглавляет таблицу, а «Брайтон»с 5 очками на 14-м месте. 0