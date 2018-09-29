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    «Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    В матче 7-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Брайтоном» — 2:0.

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    Счет в матче был открыт на 30-й минуте. Агуэро, получив передачу от Фернандиньо, развернулся к чужим воротам, передал снаряд Сане, последний ворвался в штрафную, откуда выполнил прострел на дальнюю, где Стерлинг в падении завел снаряд уже в пустые ворота.

    На 66-й минуте Агуэро сначала идеально сыграл в отборе, после чего, на пути к воротам «Брайтона», обыграл сразу двоих соперников, выполнил передачу на Стерлинга, который красиво скинул снаряд в обратном направлении: аргентинцу оставалось только вколотить сферу в свободный угол.

    После этого матча «Манчестер Сити» с 19 очками возглавляет таблицу, а «Брайтон»с 5 очками на 14-м месте. 0

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