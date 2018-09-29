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    Кононов посетовал на две допущенные ошибки

    Арсенал Тула Урал РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов рассказал о причинах поражения от «Урала» в матче девятого тура чемпионата России.

    Олег Кононов
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    «Мы проиграли, это, конечно, самая главная проблема. Что касается игры, на мой взгляд мы играли интересней "Урала". Но две ошибки, которые мы совершили, предопределили ход игры и результат. Моменты у нас были как в первом тайме, так и во втором, к сожалению, мы не реализовали их.

    У нас не было персональной установки закрыть Араторе. Мы готовились к игре и рассматривали всех футболистов. Смотрели, в первую очередь, как команда играет с соперниками. Акцент делали на своей игре.

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    • Гол из офсайда? Я думаю, что мы не доработали в своих действиях: и в обороне, и в атаке. Не соперник, не рефери виноват в нашем проигрыше, а мы сами», — приводит слова Кононова myslo.ru. 0

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