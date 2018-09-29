Кононов посетовал на две допущенные ошибки

Главный тренер тульского «Арсенала»рассказал о причинах поражения от «Урала» в матче девятого тура чемпионата России.

«Мы проиграли, это, конечно, самая главная проблема. Что касается игры, на мой взгляд мы играли интересней "Урала". Но две ошибки, которые мы совершили, предопределили ход игры и результат. Моменты у нас были как в первом тайме, так и во втором, к сожалению, мы не реализовали их.

У нас не было персональной установки закрыть Араторе. Мы готовились к игре и рассматривали всех футболистов. Смотрели, в первую очередь, как команда играет с соперниками. Акцент делали на своей игре.

Гол из офсайда? Я думаю, что мы не доработали в своих действиях: и в обороне, и в атаке. Не соперник, не рефери виноват в нашем проигрыше, а мы сами», — приводит слова Кононова myslo.ru. 0