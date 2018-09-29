ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Оренбург»РПЛ. ЦСКА победил в Оренбурге, «Локо» дожал «Ахмат», «Зенит» в гостях у «Анжи»
  • 21:31
    • «Севилья» на выезде победила «Эйбар»
  • 21:22
    • «Ливерпуль» ушел от поражения в матче с «Челси»
  • 21:02
    • «Ювентус» победил «Наполи», Манджукич оформил дубль
  • 20:55
    • «Локомотив» вырвал победу у «Ахмата»
  • 20:08
    • Дубль Неймара помог ПСЖ разгромить «Ниццу»
    Все новости спорта

    «Севилья» на выезде победила «Эйбар»

    Примера Футбол Испании Эспаньол Севилья Календарь Примеры
    В матче 7-го тура испанской Примеры «Севилья» одержала гостевую победу над «Эйбаром» со счётом 3:1.

    «Севилья»
    «Севилья»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет в матче на 47-й минуте открыл Андре Силва, а на 59-й минуте Эвер Банега удвоил преимущество андалузцев, реализовав пенальти.

    В компенсированное арбитром время Банега оформил дубль, а «Эйбар» отыграл один мяч — гол забил полузащитник Хоан Хордан.

    Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Севилью», вышел на замену на 83-й минуте и не отметился результативными действиями.

    «Севилья» набрала 13 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата. «Эйбар» (7) — 15-й. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лопетеги не удается сделать «Реал» сильным
  • 27/09/2018 в 20:10
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Атлетико»
  • 3.90
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» не дрогнет перед «Атлетико»
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Зенит» продлит в Каспийске свою серию разгромных побед
  • «Анжи» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Фиалки» увяли ненадолго
  • «Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Алина Загитова Прочие Рекорды — формальность. Постолимпийский сезон только набирает оборотыАлина Загитова находится в хорошей форме, но ей есть куда расти 14:530
  • 19:16
    • Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Хаддерсфилдом»
  • 19:10
    • «Арсенал» переиграл «Уотфорд» в Лондоне
  • 19:01
    • «Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном»
    Хоккеисты «Автомобилиста» Хоккей КХЛ. 12-я подряд победа «Автомобилиста», «Магнитка» обыграла «Локо»Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 29 сентября 17:340
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Победы «Барселоны» и «Сити»
  • 2.58
    •
  • 19:47
    • «Барыс» забросил семь шайб рижскому «Динамо»
  • 18:51
    • Томаров: Волевая победа над «Енисеем» ценна вдвойне
  • 18:41
    • «Шальке» одержал первую победу в Бундеслиге
    ЦСКА — «Оренбург» Футбол «Оренбург» разогрел армейцев перед матчем с «Реалом»Реакция СМИ на выездную победу ЦСКА в Оребнурге 01:550
  • 18:26
    • «Уфа» одержала волевую победу над «Енисеем»
  • 17:56
    • «Рома» победила «Лацио» в римском дерби
  • 16:52
    • «Автомобилист» одержал 12-ю победу подряд
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие