«Севилья» на выезде победила «Эйбар»

В матче 7-го тура испанской Примерыодержала гостевую победу надсо счётом 3:1.

Счет в матче на 47-й минуте открыл Андре Силва, а на 59-й минуте Эвер Банега удвоил преимущество андалузцев, реализовав пенальти.

В компенсированное арбитром время Банега оформил дубль, а «Эйбар» отыграл один мяч — гол забил полузащитник Хоан Хордан.

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Севилью», вышел на замену на 83-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Севилья» набрала 13 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата. «Эйбар» (7) — 15-й. 0