«Барселона» ушла от поражения в матче с «Атлетиком»

Фрагмент матча
twitter.com/FCBarcelona
Автором первого мяча стал защитник Оскар де Маркос, отличившийся на 41-й минуте после передачи хавбека Маркела Сусаеты.
Хозяева сравняли счёт на 84-й минуте благодаря точному удару нападающего Мунира Эль-Хаддади, голевой пас отдал форвард Лионель Месси.
Каталонцы потеряли очки в чемпионате Испании уже третий раз подряд. Ранее команда Эрнесто Вальверде на выезде проиграла «Леганесу» (1:2) и дома сыграла вничью с «Жироной» (2:2).
«Барселона», набрав 14 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры, «Атлетик» (7) — 14-е. 0