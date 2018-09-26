«Барселона» проиграла «Леганесу»

В матче шестого тура испанской Примерыодержал домашнюю победу надсо счётом 2:1.

На 12-й минуте матча счёт открыл полузащитник гостей Филиппе Коутиньо. Хавбек «Леганеса» Набиль Эль-Зхар сравнял счет на 52-й минуте.

А минуту полузащитник хозяев Оскар Арнаис вывел «Леганес» вперёд в счёте.

«Леганес» набрал четыре очка и поднялся на 17-е место в турнирной таблице Примеры. «Барселона» с 13 очками располагается на первой строчке.

В параллельном матче тура «Вильярреал» на выезде разгромил «Атлетик» из Бильбао со счётом 3:0.