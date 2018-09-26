«Барселона» проиграла «Леганесу»

«Барселона»
LiveSport.Ru
На 12-й минуте матча счёт открыл полузащитник гостей Филиппе Коутиньо. Хавбек «Леганеса» Набиль Эль-Зхар сравнял счет на 52-й минуте.
А минуту полузащитник хозяев Оскар Арнаис вывел «Леганес» вперёд в счёте.
«Леганес» набрал четыре очка и поднялся на 17-е место в турнирной таблице Примеры. «Барселона» с 13 очками располагается на первой строчке.
В параллельном матче тура «Вильярреал» на выезде разгромил «Атлетик» из Бильбао со счётом 3:0.
Примера. 6-й тур
«Леганес» — «Барселона» — 2:1 (0:1)
Голы: Коутинью, 12 (0:1). Эль-Жар, 52 (1:1). Оскар Родригес, 53 (2:1)«Леганес»: Куэльяр, Хуанфран, Бустинса, Рауль Гарсия, Тарин, Сильва, Эль-Жар (Ньом, 86), Весга (Мерино, 82), Рубен Перес, Оскар Родригес (Херард Гумбау, 74), Эн-Несири«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Фермален (Жорди Альба, 70), Ракитич, Бускетс, Коутинью, Эль-Хаддади (Суарес, 61), Месси, Дембеле (Малком, 71)Предупреждения: Рубен Перес, 40. Бустинса, 49. Юмтити, 60. Фермален, 64. Ньом, 88. Эн-Несири, 90+2