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    «Черноморец» и «Спартак» объявили стартовые составы команд

    Кубок России Футбол России Спартак Черноморец
    Стали известны стартовые составы новороссийского «Черноморца» и московского «Спартака» на матч 1/16 финала Кубка России.

    «Черноморец» и «Спартак» объявили стартовые составы команд
    «Черноморец» и «Спартак» объявили стартовые составы команд
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    «Черноморец»: Швагирев, Лезгинцев, Юдин, Обивалин, Кузнецов, Пуляев, Гаранжа, Мендель, Селеменев, Черткоев, Стефанович.

    Запасные: Шогенов, Ахмеджанов, Миносян, Агаронян, Захаров, Фулга, Матюшенко.

    «Спартак»: Ребров, Петкович, Маслов, Мамин, Комбаров, Тимофеев, Ташаев, Пантелеев, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш.

    Запасные: Максименко, Боккетти, Рассказов, Ананидзе, Фернандо, Адриано, Нимели.

    Поединок начнется в 18:30 по московскому времени. 0

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