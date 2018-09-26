«Черноморец» и «Спартак» объявили стартовые составы команд
ФК «Спартак»
«Черноморец»: Швагирев, Лезгинцев, Юдин, Обивалин, Кузнецов, Пуляев, Гаранжа, Мендель, Селеменев, Черткоев, Стефанович.
Запасные: Шогенов, Ахмеджанов, Миносян, Агаронян, Захаров, Фулга, Матюшенко.
«Спартак»: Ребров, Петкович, Маслов, Мамин, Комбаров, Тимофеев, Ташаев, Пантелеев, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш.
Запасные: Максименко, Боккетти, Рассказов, Ананидзе, Фернандо, Адриано, Нимели.
Поединок начнется в 18:30 по московскому времени. 0