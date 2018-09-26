«Анжи» одолел «Чайку» и вышел в 1/8 финала Кубка России

Махачкалинскийодержал гостевую победу над(2:1) в матче 1/16 финала Кубка России.

На 40-й минуте Павел Долгов вывел махачкалинскую команду вперёд, однако на 57-й минуте Александр Хохлачёв сравнял счёт.

На 84-й минуте Джон Чансельор забил второй гол дагестанцев, который оказался победным.

На следующей стадии турнира махачкалинцы встретятся со «Спартаком», который ранее победил «Черноморец» (1:0). Игры 1/8 финала должны пройти 31 октября и 1 ноября.