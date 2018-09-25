Назначены арбитры на матчи девятого тура РПЛ
РФС
Игру между «Спартаком» и «Ростовом» доверено обслуживать Николаю Волошину из Смоленска. Встреча состоится 30 сентября на «Открытие Арене».
Главными арбитрами других матчей тура назначены:
28 сентября
«Оренбург» — ЦСКА (Москва) — Владислав Безбородов;
29 сентября
«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) — Сергей Лапочкин;
«Уфа» — «Енисей» (Красноярск) — Сергей Иванов;
«Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — Евгений Турбин;
30 сентября
«Анжи» (Махачкала) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Алексей Матюнин;
«Краснодар» — «Динамо» (Москва) — Роман Галимов;
1 октября
«Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара) — Кирилл Левников. 0