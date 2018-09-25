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    Назначены арбитры на матчи девятого тура РПЛ

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    Назначены судьи и инспекторы на матчи предстоящего девятого тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Назначены арбитры на матчи девятого тура РПЛ
    Назначены арбитры на матчи девятого тура РПЛ
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    Игру между «Спартаком» и «Ростовом» доверено обслуживать Николаю Волошину из Смоленска. Встреча состоится 30 сентября на «Открытие Арене».

    Главными арбитрами других матчей тура назначены:

    28 сентября

    «Оренбург» — ЦСКА (Москва) — Владислав Безбородов;

    29 сентября

    «Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) — Сергей Лапочкин;

    «Уфа» — «Енисей» (Красноярск) — Сергей Иванов;

    «Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — Евгений Турбин;

    30 сентября

    «Анжи» (Махачкала) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — Алексей Матюнин;

    «Краснодар» — «Динамо» (Москва) — Роман Галимов;

    1 октября

    «Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара) — Кирилл Левников. 0

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