«Эспаньол» минимально переиграл «Эйбар»

«Эспаньол» — «Эйбар»
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Единственный мяч в этой встрече забил защитник Марио Эрмосо.
«Эспаньол» имеет в своем активе десять очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эйбар» (7) располагается на 11-й строчке.
В следующем туре каталонцы 28 сентября на выезде сыграют с «Райо Вальекано», а «оружейники» на следующий день примут «Севилью».
Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур
«Эспаньол» — «Эйбар» — 1:0 (0:0)
Гол: Марио Эрмосо, 68«Эспаньол»: Диего Лопес, Росалес, Вила, Дуарте, Эрмосо, Дардер, Рока, Мелендо (Виктор Санчес, 79), Серхио Гарсия (Борха Иглесиас, 61), Пьятти, Леу Баптистан (Перес, 71)«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Арбилья, Оливейра, Кукурелья, Альварес (Серхио Энрич, 78), Хоан Хордан, Орельяна, Пере Милья (Эскаланте, 61), Де Бласис, Кардона (Шарлес, 64)Предупреждения: Серхио Гарсия, 25. Леу Баптистан, 60. Хоан Хордан, 66. Бигас, 74