«Эспаньол» минимально переиграл «Эйбар»

обыграл на своем полев матче шестого тура чемпионата Испании со счетом 1:0 (0:0).

Единственный мяч в этой встрече забил защитник Марио Эрмосо.

«Эспаньол» имеет в своем активе десять очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эйбар» (7) располагается на 11-й строчке.

В следующем туре каталонцы 28 сентября на выезде сыграют с «Райо Вальекано», а «оружейники» на следующий день примут «Севилью».