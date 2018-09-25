ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Автомобилиста»КХЛ. «Автомобилист» одолел «Локомотив», ЦСКА по буллитам победил «Сочи»
  • 23:44
    • Назначены арбитры на матчи девятого тура РПЛ
  • 23:31
    • «Бавария» упустила победу над «Аугсбургом»
  • 22:32
    • ЦСКА по буллитам победил «Сочи»
  • 22:05
    • «Монако» дома проиграл «Анже», Головин провел на поле весь матч
  • 19:51
    • «Автомобилист» одержал десятую победу кряду
    Все новости спорта

    «Эспаньол» минимально переиграл «Эйбар»

    Примера Футбол Испании Эспаньол Эйбар Календарь Примеры
    «Эспаньол» обыграл на своем поле «Эйбар» в матче шестого тура чемпионата Испании со счетом 1:0 (0:0).

    «Эспаньол» — «Эйбар»
    «Эспаньол» — «Эйбар»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Единственный мяч в этой встрече забил защитник Марио Эрмосо.

    «Эспаньол» имеет в своем активе десять очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эйбар» (7) располагается на 11-й строчке.

    В следующем туре каталонцы 28 сентября на выезде сыграют с «Райо Вальекано», а «оружейники» на следующий день примут «Севилью».

    Чемпионат Испании. Примера. 6-й тур
    «Эспаньол» — «Эйбар» — 1:0 (0:0)
    Гол: Марио Эрмосо, 68«Эспаньол»: Диего Лопес, Росалес, Вила, Дуарте, Эрмосо, Дардер, Рока, Мелендо (Виктор Санчес, 79), Серхио Гарсия (Борха Иглесиас, 61), Пьятти, Леу Баптистан (Перес, 71)«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Арбилья, Оливейра, Кукурелья, Альварес (Серхио Энрич, 78), Хоан Хордан, Орельяна, Пере Милья (Эскаланте, 61), Де Бласис, Кардона (Шарлес, 64)Предупреждения: Серхио Гарсия, 25. Леу Баптистан, 60. Хоан Хордан, 66. Бигас, 74
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 18-24 сентября
  • Вчера в 21:00
    •
  • Прогноз
  • «Атлетико» — «Уэска»
  • 2.87
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Уэска» не остановит «Атлетико»
  • «Атлетико» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
  • Будет ли реванш?
  • «Сызрань 2003» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сможет ли «Волгарь» сотворить сенсацию в матче с «Зенитом»?
  • «Волгарь» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Краснодар» — «Крылья Советов» Футбол Дубль Ари едва не отправил Тихонова в отставкуРеакция СМИ на второе подряд разгромное поражение самарского клуба 01:550
  • 20:06
    • «Урал» переиграл «Нефтехимик» и вышел в 1/8 финала Кубка России
  • 16:33
    • Бывший форвард сборной Италии попался на употреблении допинга
  • 16:16
    • У полузащитника «Реала» диагностировали обострение аппендикса
    Адриен Рабьо Футбол Трансферный дайджест. 18-24 сентябряБорьба грандов за хавбека ПСЖ, переманят ли турки форварда «Челси», усилится ли «Барса» лучшим бомбардиром Лиги 1 и другие трансферные новости последних дней Вчера в 21:000
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Головин, «МЮ» и мюнхенский «каток»
  • 3.09
    •
  • 23:17
    • «Эспаньол» минимально переиграл «Эйбар»
  • 22:44
    • Рижское «Динамо» в овертайме одолело «Йокерит»
  • 22:18
    • «Спартак» разгромил на выезде «Слован»
    «Ак Барс» Хоккей КХЛ. «Салават Юлаев» разгромил «Трактор», «Ак Барс» одолел «Сибирь»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 24 сентября Вчера в 22:410
  • 15:47
    • «Енисей» хочет обменяться кругами со «Спартаком»
  • 15:18
    • «Оренбург» — первый участник 1/8 финала Кубка России
  • 11:49
    • «Краснодар» провел лучший старт в РПЛ за историю клуба
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие