Месси и Роналду проявили неуважение, не приехав на церемонию ФИФА, считает Капелло

Бывший главный тренер сборной Россиираскритиковал нападающего «Барселоны»и форварда «Ювентуса»за решение не посещать сегодняшнюю церемонию вручения награды лучшему игроку года по версии ФИФА.

«Они проявили неуважение, не приехав на церемонию. На "Оскар" приезжают все номинанты.

Возможно, они выигрывали слишком часто и им не нравится проигрывать. Но ты должен проявлять любезность, не только когда побеждаешь, но и когда проигрываешь», — цитирует Капелло Football Italia.

Ранее сообщалось, что Роналду не приехал на церемонию в Лондоне из-за плотного графика «Ювентуса». Месси же пропустил мероприятие по личным причинам.

Лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА был признан хавбек «Реала» Лука Модрич. Роналду был включён в тройку номинантов, вместе с полузащитником «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

Месси не попал в финальную тройку, став лишь пятым, но вместе с Роналду вошёл в символическую сборную года. 0