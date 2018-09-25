Месси и Роналду проявили неуважение, не приехав на церемонию ФИФА, считает Капелло

Фабио Капелло
LiveSport.Ru
«Они проявили неуважение, не приехав на церемонию. На "Оскар" приезжают все номинанты.
Возможно, они выигрывали слишком часто и им не нравится проигрывать. Но ты должен проявлять любезность, не только когда побеждаешь, но и когда проигрываешь», — цитирует Капелло Football Italia.
Ранее сообщалось, что Роналду не приехал на церемонию в Лондоне из-за плотного графика «Ювентуса». Месси же пропустил мероприятие по личным причинам.
Лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА был признан хавбек «Реала» Лука Модрич. Роналду был включён в тройку номинантов, вместе с полузащитником «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.
Месси не попал в финальную тройку, став лишь пятым, но вместе с Роналду вошёл в символическую сборную года. 0