«Лион» обыграл «Марсель», Траоре сделал дубль

В матче шестого тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу над— 4:2.

В составе победителей дубль оформил Бертран Траоре, еще по разу отличились Уссем Ауар и Набиль Фекир.

У «Марселя» голы в активе Флориана Товена и Клинтона Нжи.

Команды с десятью очками делят пятое-шестое места, по дополнительным показателям впереди идет «Марсель».