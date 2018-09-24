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    «Лион» обыграл «Марсель», Траоре сделал дубль

    Лига 1 Футбол Франции Лион Марсель Календарь Лиги 1
    В матче шестого тура чемпионата Франции «Лион» одержал домашнюю победу над «Марселем» — 4:2.

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    В составе победителей дубль оформил Бертран Траоре, еще по разу отличились Уссем Ауар и Набиль Фекир.

    У «Марселя» голы в активе Флориана Товена и Клинтона Нжи.

    Команды с десятью очками делят пятое-шестое места, по дополнительным показателям впереди идет «Марсель».

    Лига 1. 6-й тур
    «Лион» — «Марсель» — 4:2 (1:1)
    Голы: Ауар, 27 (1:0). Товен, 39 (1:1). Траоре, 51 (2:1). Траоре, 60 (3:1). Фекир, 74 — с пенальти (4:1). Нжи, 82 (4:2)«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Менди, Депай (Дембеле, 60), Фекир (Террье, 88), Диоп (Тузар, 75), Ауар, Ндомбеле, Траоре«Марсель»: Пеле, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Луиз Густаву, Стротман (Нжи, 76), Товен, Сансон, Пайет, Митроглу (Камара, 64), Окампос (Жермен, 64)Предупреждения: Диоп, 30. Стротман, 35. Луиз Густаву, 66Удаление: Чалета-Цар, 83
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