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    Куртуа — лучший вратарь года по версии ФИФА

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    Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа признан лучшим вратарём 2018 года по версии ФИФА.

    Тибо Куртуа
    Тибо Куртуа
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    Бельгийский футболист обошел в голосовании Уго Льориса (Франция, «Тоттенхэм») и Каспера Шмейхеля (Дания, «Лестер»).

    На чемпионате мира–2018 Куртуа в составе сборной Бельгии завоевал бронзовые медали, а также был признан лучшим голкипером по итогам турнира.

    В свою очередь, Льорис со сборной Франции стал победителем мундиаля. Шмейхель со сборной Дании в матче 1/8 финала в серии послематчевых пенальти уступил будущему обладателю серебряных медалей — Хорватии.

    Куртуа перешёл в «Реал» этим летом, ранее он защищал цвета лондонского «Челси».

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