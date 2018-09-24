Куртуа — лучший вратарь года по версии ФИФА

Тибо Куртуа
fifa.com
Бельгийский футболист обошел в голосовании Уго Льориса (Франция, «Тоттенхэм») и Каспера Шмейхеля (Дания, «Лестер»).
На чемпионате мира–2018 Куртуа в составе сборной Бельгии завоевал бронзовые медали, а также был признан лучшим голкипером по итогам турнира.
В свою очередь, Льорис со сборной Франции стал победителем мундиаля. Шмейхель со сборной Дании в матче 1/8 финала в серии послематчевых пенальти уступил будущему обладателю серебряных медалей — Хорватии.
Куртуа перешёл в «Реал» этим летом, ранее он защищал цвета лондонского «Челси».
Congratulations, Thibaut Courtois 👐— #TheBest (@FIFAcom) 24 сентября 2018 г.
Winner of #TheBest FIFA Goalkeeper 2018 🏆#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/N1XVG9uYTf