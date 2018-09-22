ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»АПЛ. «Ливерпуль» продолжает побеждать, «МанСити» разгромил «Кардифф», «МЮ» не справился с «Вулверхэмптоном»
  • 21:47
    • «Тоттенхэм» на выезде обыграл «Брайтон»
  • 21:43
    • «Атлетико» на выезде победил «Хетафе»
  • 21:29
    • «Бавария» одержала гостевую победу над «Шальке»
  • 21:10
    • «Ростов» и «Уфа» разошлись миром
  • 20:59
    • «Ахмат» в Грозном сыграл вничью с «Оренбургом»
    Все новости спорта

    «Ростов» и «Уфа» разошлись миром

    РПЛ Футбол России Уфа Ростов Календарь РФПЛ
    В матче 8-го тура чемпионата России «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0.

    «Ростов»
    «Ростов»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Команда Валерия Карпина с 15 очками занимает второе место, команда Сергея Томарова с 8 очками ушла с последней строчки в турнирной таблице, опередив «Арсенал».

    РПЛ. 8-й тур
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Уфа» — 0:0
    «Ростов» (Ростов-на-Дону): Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Скопинцев (Зуев, 83), Гулиев, Салетрос (Калачев, 53), Гацкан, Ионов, Сигурдарсон (Кьяртанссон, 70)«Уфа»: Беленов, Йокич, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Живоглядов, Кротов (Алиев, 90), Карп, Тилль, Сысуев (Безденежных, 46), Игбун (Бизяк, 90+5)Предупреждения: Игбун, 18. Вилюш, 29. Табидзе, 71. Йокич, 87
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Повод найден. Глушаков не вернется из-за лайка
  • 19/09/2018 в 13:35
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Локомотив»
  • 1.69
  • Завтра в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» разберется с «Эспаньолом»
  • «Реал» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сможет ли Поветкин продержаться до поздних раундов?
  • Александр Поветкин — Энтони Джошуа. Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Вест Хэм» победит по-своему
  • «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Владимир Ильин Футбол РПЛ. «Динамо» проиграло «Анжи», «Зенит» примет «Локо», столичное дербиОбзор матчей восьмого тура российской Премьер-лиги 21:240
  • 19:38
    • СКА обыграл «Локомотив» и одержал шестую победу подряд
  • 19:20
    • «Сельта» и «Вальядолид» сыграли вничью
  • 19:08
    • «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Вулверхэмптон» на «Олд Траффорд»
    Карим Бензема Футбол Примера. «Реал» примет «Эспаньол», «Барселона» сыграет с «Жироной»Обзор и результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу 20:350
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Тульский вызов «Рубина» и домашний «Ливерпуль»
  • 3.66
    •
  • 21:24
    • «Фиорентина» разгромила СПАЛ
  • 20:08
    • «Северсталь» одержала минимальную победу над «Витязем»
  • 19:54
    • Дубль Семенова принес «Авангарду» победу над «Куньлунем»
    «Амур» — ЦСКА Хоккей КХЛ. ЦСКА разгромил «Амур», «Ак Барс» одолел «Нефтехимик»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 21 сентября Вчера в 22:360
  • 19:00
    • «Ливерпуль» одержал шестую победу в АПЛ подряд, одолев «Саутгемптон»
  • 18:56
    • «Манчестер Сити» отгрузил пять безответных мячей «Кардиффу»
  • 18:44
    • Дортмундская «Боруссия» ушла от поражения в матче с «Хоффенхаймом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие