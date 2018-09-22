«Ростов» и «Уфа» разошлись миром

Команда Валерия Карпина с 15 очками занимает второе место, команда Сергея Томарова с 8 очками ушла с последней строчки в турнирной таблице, опередив «Арсенал».
РПЛ. 8-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Уфа» — 0:0
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Скопинцев (Зуев, 83), Гулиев, Салетрос (Калачев, 53), Гацкан, Ионов, Сигурдарсон (Кьяртанссон, 70)«Уфа»: Беленов, Йокич, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Живоглядов, Кротов (Алиев, 90), Карп, Тилль, Сысуев (Безденежных, 46), Игбун (Бизяк, 90+5)Предупреждения: Игбун, 18. Вилюш, 29. Табидзе, 71. Йокич, 87