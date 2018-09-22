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    Головин полностью восстановился от травмы

    Монако Ним Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1
    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после дебютного матча в чемпионате Франции.

    Александр Головин
    Александр Головин
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    Россиянин вышел на поле на 72-й минуте встречи против «Нима» (1:1), но результативными действиями не отметился.

    «Большое спасибо за поздравления с дебютом. Конечно, хотелось выиграть этот матч, и моменты для того, чтобы забить второй гол, у нас были.

    Нам нужно набирать очки. Тем более в домашних встречах. Но ничего страшного, будем готовиться к следующей игре.

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    • От травмы полностью восстановился, сколько буду играть, зависит от решения тренерского штаба. Моя задача — работать на максимуме и приносить пользу команде», — приводит слова Головина «Р-Спорт». 0

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