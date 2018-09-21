Головин дебютировал за «Монако» в матче с «Нимом»

Александр Головин
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Головин принял участие в матче шестого тура чемпионата Франции, в котором «Монако» принимал «Ним».
Россиянин вышел на поле на 72-й минуте матча, сменив Софьяна Диопа.
Встреча в итоге завершилась вничью — 1:1. Оба гола были забиты еще в первом тайме. На 19-й минуте Антони Бриансон вывел гостей вперед, а на 27-й минуте Радамель Фалькао счет сравнял.
«Монако» не сумел выиграть в пятом матче чемпионата подряд и, имея в активе 6 очков, занимает в таблице 12-е место. «Ним» (8 очков) идет седьмым.
Напомним, ранее Головин не мог дебютировать за «Монако» из-за травмы. 0