АПЛ. «Ливерпуль» продолжает побеждать, «МанСити» разгромил «Кардифф», «МЮ» не справился с «Вулверхэмптоном»

С 22 по 23 сентября в английской Премьер-лиге пройдут матчи шестого тура.

«Фулхэм» — «Уотфорд» 1:1

В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» принимал «Уотфорд» — 1:1.

Счёт на второй минуте встречи открыл нападающий команды гостей Андре Грэй. Ответный гол на 78-й минуте забил форвард лондонской команды Александр Митрович.

«Фулхэм» набрал пять очков и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» (13) — на четвёртом месте.

В следующем туре английской Премьер-лиги «Фулхэм» на выезде проведёт матч с «Эвертоном», а «Уотфорд» в Лондоне сыграет с местным «Арсеналом».

АПЛ. 6-й тур «Фулхэм» — «Уотфорд» — 1:1 (0:1) Голы: Грэй, 2 (0:1). Митрович, 78 (1:1)«Фулхэм»: Беттинелли, Чемберс, Фосу-Менса, Моусон (Одуа, 46), Макдональд (Айите, 46), Йохансен (Замбо, 64), Сери, Сессеньон, Шюррле, Митрович, Вьетто«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Каткарт, Кабаселе, Холевас, Капуэ, Перейра (Сема, 90), Дукуре, Хьюз (Кико Фемения, 70), Дини, Грэй (Саксесс, 80)Предупреждения: Моусон, 30. Фосу-Менса, 32. Холевас, 58

«Бёрнли» — «Борнмут» 4:0

Еще в одном матче 6-го тура «Бернли» дома разгромил «Борнмут» со счетом 4:0.

В составе победителей дубль оформил австрийский нападающий Эшли Барнс. еще по голу забили чешский форвард Матей Выдра и английский хавбек Аарон Леннон.

АПЛ. 6-й тур «Бернли» — «Борнмут» — 4:0 (2:0) Голы: Выдра, 39 (1:0). Леннон, 41 (2:0). Барнс, 83 (3:0). Барнс, 88 (4:0)«Бернли»: Харт, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Леннон, Воукс (Барнс, 69), Гвюдмундссон, Выдра (Вуд, 60)«Борнмут»: Бегович, Смит (Дефо, 78), Аке, С.Кук, Рико (Фрэнсис, 46), Сермен, Лерма, Брукс, Кинг, Фрэйзер, Уилсон (Станислас, 68)Предупреждения: Лоутон, 31. Уэствуд, 56

«Кардифф Сити» — «Манчестер Сити» 0:5

В матче 6-го тура Английской Премьер-лиги «Кардифф Сити» потерпел крупное домашнее поражение от «Манчестер Сити» — 0:5.

В составе «горожан» голами отметились Серхио Агуэро (32-я минута), Бернарду Силва (35), Илкай Гюндоган (44) и Рияд Марез (67, 89).

После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 16 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кардифф» с 2 очками расположился на 19-м месте.

В следующем туре «Манчестер Сити» 29 сентября в гостях встретится с «Брайтоном», а «Кардифф Сити» днем позже на своем поле примет «Бернли».

АПЛ. 6-й тур «Кардифф Сити» — «Манчестер Сити» — 0:5 (0:3) Голы: Агуэро, 32 (0:1). Бернарду Силва, 35 (0:2). Гюндоган, 44 (0:3). Махрез, 67 (0:4). Махрез, 89 (0:5)«Кардифф Сити»: Этеридж, Пелтиер (Ричардс, 51), Экуэле Манга, Каннингем, Моррисон, Раллс, Камараса, Артер, Рид, Хойлетт (Дж.Мерфи, 75), Уорд (Зохоре, 63)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер, Ляпорт, Фернандинью (Стоунс, 74), Гюндоган (Фоден, 69), Делф, Агуэро (Махрез, 61), Стерлинг, Сане, Бернарду СилваПредупреждения: Раллс, 45+1. Фернандинью, 60

«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:0

Еще в одном матче 6-го тура «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Ньюкаслом» — 0:0.

АПЛ. 6-й тур «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» — 0:0 «Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур, Куяте (Майер, 63), Миливоевич, Таунсенд, Айю (Серлот, 72), Заа«Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ритчи (Атсу, 72), Шелви, Кенеди, Рондон (Хоселу, 46), Перес (Муто, 81)Предупреждения: Йедлин, 36. Томкинс, 51

«Лестер Сити» — «Хаддерсфилд Таун» 3:1

Еще в одном мачте 6-го тура «Лестер» обыграл дома «Хаддерсфилд Таун» со счетом 3:1.

Уже на 5-й минуте датский защитник Матиас Занка Йоргенсен вывел гостей вперед, но еще до перерыва Келечи Ихеаначо сравнял счет, а во втором тайме Джейми Варди и Джеймс Мэддисон принесли «лисам» победу.

АПЛ. 6-й тур «Лестер» — «Хаддерсфилд» — 3:1 (1:1) Голы: Йергенсен, 5 (0:1). Ихеаначо, 19 (1:1). Мэддисон, 66 (2:1). Варди, 75 (3:1)«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Магуайр, Чилвелл, Менди, Амарти, Ндиди, Мэддисон (Окадзаки, 85), Варди, Геззаль (Грэй, 46), Ихеаначо (Олбрайтон, 77)«Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен, Леве, Конголо (Притчард, 72), Дурм, Шиндлер, Муй, Биллинг, ван Ла Парра, Качунга (Диакаби, 57), ДепуатрПредупреждения: Ндиди, 18. Геззаль, 43. Конголо, 47

«Ливерпуль» — «Саутгемптон» 3:0

В матче 6-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Саутгемптоном» — 3:0.

За хозяев голами отметились Жоэль Матип (21-я минута) и Мохамед Салах (45+3), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Саутгемптона» Уэсли Худт (10).

После этой встречи «Ливерпуль» набрал 18 очков в 6 турах и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с пятью баллами расположился на 14-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» 29 сентября в гостях встретится с «Челси», а «Саутгемптон» в тот же день на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».

АПЛ. 6-й тур «Ливерпуль» — «Саутгемптон» — 3:0 (3:0) Голы: Худт, 10 — в свои ворота (1:0). Матип, 21 (2:0). Салах, 45+3 (3:0)«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк (Гомез, 55), Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум (Кейта, 70), Хендерсон, Шачири (Милнер, 46), Роберту Фирмину, Салах, Мане«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Вестергор, Худт, Таргетт (Беднарек, 55), Ромеу (Армстронг, 55), Хейбьерг, Лемина, Лонг (Остин, 79), РедмондПредупреждения: Ромеу, 34. Лемина, 56

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 1:1

В матче 6-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 1:1.

У «Манчестер Юнайтед» голом отметился Фред (18-я минута). В составе «Вулверхэмптона» отличился Жоау Моутинью (53).

Отметим, что на встрече присутствовал легендарный наставник «МЮ» Алекс Фергюсон — впервые после операции.

После этой встречи «Манчестер Юнайтед» набрал десять очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон», имея в активе девять баллов, расположился на десятом месте.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 29 сентября в гостях встретится с «Вест Хэмом», а «Вулверхэмптон» в тот же день на своем поле сыграет против «Саутгемптона».

АПЛ. 6-й тур «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 1:1 (1:0) Голы: Фред, 18 (1:0). Жоау Моутинью, 53 (1:1)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Шоу, Линделеф, Феллаини, Погба, Фред (Мата, 63), Санчес (Марсьяль, 63), Лукаку, Лингард (Перейра, 75)«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью (Саисс, 80), Невеш, Хименес, Элдер Кошта (Траоре, 75), Жота (Гиббс-Уайт, 87)Предупреждения: Шоу, 40. Невеш, 61

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур» 1:2

Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над «Брайтоном» (2:0) в гостевом матче 6-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей голами отметились Гарри Кейн (42-я минута) и Эрик Ламела (76). За «Брайтон» отличился Антони Кнокар (90+3).

После этой встречи «Тоттенхэм» набрал 12 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с пятью баллами расположился на 14-м месте.

В следующем туре «Брайтон» 29 сентября в гостях встретится с «Манчестер Сити», а «Тоттенхэм» в тот же день на выезде сыграет против «Хаддерсфилд Тауном».

АПЛ. 6-й тур «Брайтон & Хоув» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:2 (0:1) Голы: Кейн, 42 — с пенальти (0:1). Ламела, 76 (0:2). Кноккарт, 90+3 (1:2)«Брайтон & Хоув»: Райан, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Преппер, Стивенс (Каяль, 21), Марч (Джаханбахш, 73), Биссума (Локадиа, 79), Кноккарт, Маррей«Тоттенхэм»: Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Дембеле, Эриксен, Дайер, Сон Хын Мин (Ламела, 68), Лукас (Алли, 78), КейнПредупреждения: Триппьер, 49. Каяль, 61. Биссума, 74

«Вест Хэм Юнайтед» — «Челси»

23 сентября. 15:30 мск

«Арсенал» — «Эвертон»

23 сентября. 18:00 мск