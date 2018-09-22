АПЛ. «Ливерпуль» продолжает побеждать, «МанСити» разгромил «Кардифф», «МЮ» не справился с «Вулверхэмптоном»

«Фулхэм» — «Уотфорд» 1:1
В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» принимал «Уотфорд» — 1:1.
Счёт на второй минуте встречи открыл нападающий команды гостей Андре Грэй. Ответный гол на 78-й минуте забил форвард лондонской команды Александр Митрович.
«Фулхэм» набрал пять очков и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» (13) — на четвёртом месте.
В следующем туре английской Премьер-лиги «Фулхэм» на выезде проведёт матч с «Эвертоном», а «Уотфорд» в Лондоне сыграет с местным «Арсеналом».
«Бёрнли» — «Борнмут» 4:0
Еще в одном матче 6-го тура «Бернли» дома разгромил «Борнмут» со счетом 4:0.
В составе победителей дубль оформил австрийский нападающий Эшли Барнс. еще по голу забили чешский форвард Матей Выдра и английский хавбек Аарон Леннон.
«Кардифф Сити» — «Манчестер Сити» 0:5
В матче 6-го тура Английской Премьер-лиги «Кардифф Сити» потерпел крупное домашнее поражение от «Манчестер Сити» — 0:5.
В составе «горожан» голами отметились Серхио Агуэро (32-я минута), Бернарду Силва (35), Илкай Гюндоган (44) и Рияд Марез (67, 89).
После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 16 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кардифф» с 2 очками расположился на 19-м месте.
В следующем туре «Манчестер Сити» 29 сентября в гостях встретится с «Брайтоном», а «Кардифф Сити» днем позже на своем поле примет «Бернли».
«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:0
Еще в одном матче 6-го тура «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Ньюкаслом» — 0:0.
«Лестер Сити» — «Хаддерсфилд Таун» 3:1
Еще в одном мачте 6-го тура «Лестер» обыграл дома «Хаддерсфилд Таун» со счетом 3:1.
Уже на 5-й минуте датский защитник Матиас Занка Йоргенсен вывел гостей вперед, но еще до перерыва Келечи Ихеаначо сравнял счет, а во втором тайме Джейми Варди и Джеймс Мэддисон принесли «лисам» победу.
«Ливерпуль» — «Саутгемптон» 3:0
В матче 6-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Саутгемптоном» — 3:0.
За хозяев голами отметились Жоэль Матип (21-я минута) и Мохамед Салах (45+3), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Саутгемптона» Уэсли Худт (10).
После этой встречи «Ливерпуль» набрал 18 очков в 6 турах и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с пятью баллами расположился на 14-м месте.
В следующем туре «Ливерпуль» 29 сентября в гостях встретится с «Челси», а «Саутгемптон» в тот же день на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 1:1
В матче 6-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 1:1.
У «Манчестер Юнайтед» голом отметился Фред (18-я минута). В составе «Вулверхэмптона» отличился Жоау Моутинью (53).
Отметим, что на встрече присутствовал легендарный наставник «МЮ» Алекс Фергюсон — впервые после операции.
После этой встречи «Манчестер Юнайтед» набрал десять очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон», имея в активе девять баллов, расположился на десятом месте.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 29 сентября в гостях встретится с «Вест Хэмом», а «Вулверхэмптон» в тот же день на своем поле сыграет против «Саутгемптона».
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур» 1:2
Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над «Брайтоном» (2:0) в гостевом матче 6-го тура чемпионата Англии.
В составе победителей голами отметились Гарри Кейн (42-я минута) и Эрик Ламела (76). За «Брайтон» отличился Антони Кнокар (90+3).
После этой встречи «Тоттенхэм» набрал 12 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с пятью баллами расположился на 14-м месте.
В следующем туре «Брайтон» 29 сентября в гостях встретится с «Манчестер Сити», а «Тоттенхэм» в тот же день на выезде сыграет против «Хаддерсфилд Тауном».
«Вест Хэм Юнайтед» — «Челси»
23 сентября. 15:30 мск