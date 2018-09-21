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    «Сассуоло» одержал волевую победу в пятом туре Серии А

    Футбол Италии Серия A Сассуоло Эмполи Календарь Серии А
    В Реджо-нель-Эмилия состоялся матч пятого тура Серии А между «Сассуоло» и «Эмполи».

    Кевин-Принс Боатенг
    Кевин-Принс Боатенг
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    Хозяева поля одержали победу со счетом 3:1.

    Уже на 1-й минуте «Эмполи» вывел вперед Франческо Капуто, однако уже на 13-й минуте Кевин-Принс Боатенг счет сравнял.

    На 57-й минуте Джанмарко Феррари вывел «Сассуоло» вперед, а на 85-й Федерико Ди Франческо установил на табло окончательный счет.

    С 71-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления полузащитника Михи Зайца.

    «Сассуоло», набрав 10 очков, после этой игры поднялся на второе место в турнирной таблице чемпиониата Италии, «Эмполи», у которого осталось 4 очка, идет шестнадцатым. 0

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