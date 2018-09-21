«Сассуоло» одержал волевую победу в пятом туре Серии А

В Реджо-нель-Эмилия состоялся матч пятого тура Серии А между

Хозяева поля одержали победу со счетом 3:1.

Уже на 1-й минуте «Эмполи» вывел вперед Франческо Капуто, однако уже на 13-й минуте Кевин-Принс Боатенг счет сравнял.

На 57-й минуте Джанмарко Феррари вывел «Сассуоло» вперед, а на 85-й Федерико Ди Франческо установил на табло окончательный счет.

С 71-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления полузащитника Михи Зайца.

«Сассуоло», набрав 10 очков, после этой игры поднялся на второе место в турнирной таблице чемпиониата Италии, «Эмполи», у которого осталось 4 очка, идет шестнадцатым. 0