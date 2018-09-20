«Бенфика» — «Бавария»: счет матча 0:2, обзор голов

Лиссабонскаяпотерпела домашнее поражение от мюнхенской(0:2) в матче 1-го тура группы Е Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/FCBayern 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет был открыт уже на 10-й минуте. Прошла быстрая атака «Баварии», Рибери слева ворвался в штрафную, отыграл на Алабу, который прострелил в центр, откуда Роберт Левандовски эффектно убрал Гримальдо и не самым сильным ударом на точность в противоход голкиперу отправил мяч в дальний угол.

А на 54-й минуте Рибери слева ворвался в штрафную, отыграл на Хамеса, который мягко навесил в центр, и Ренату Саншеш уже из пределов вратарской переправил снаряд в створ.

Во втором туре «Аякс» на выезде сыграет с «Баварией», а АЕК примет в Афинах «Бенфику». Оба матча пройдут 2 октября. 0