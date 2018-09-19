ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Галатасарай»ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Галатасараю», «Виктория» примет ЦСКА
  • 23:51
    • ЦСКА ушел от поражения в матче с «Викторией Пльзень»
  • 23:55
    • «Реал» крупно победил «Рому» в Мадриде
  • 22:54
    • «Лион» забил два мяча «Манчестер Сити» в первом тайме
  • 22:52
    • «Юве» ведет в матче с «Валенсией», но лишился Роналду
  • 22:47
    • «Бенфика» уступает «Баварии» после первого тайма
    Все новости спорта

    Дубль Тальяфико помог «Аяксу» разгромить АЕК

    «Аякс» — АЕК: счет матча 3:0, обзор голов

    Лига чемпионов АЕК Афины Аякс Календарь Лиги чемпионов
    Амстердамский «Аякс» одержал домашнюю победу над афинским АЕК (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет в матче был открыт на 46-й минуте. Хозяева заработали угловой, после первой подачи гости отбились. Подбор остался за хозяева, и Давид Нерес выполнял зрячий заброс в штрафную АЕКа. Николас Тальяфико выскочил из-за спин оппонентов и с подступов к вратарской в касание расстрелял Баркаса.

    На 77-й минуте Тадич справа здорово ворвался в штрафную афинцев, уйдя от Ойконому, навесил в центр на линию вратарской, и оказавшийся без опеки Донни Ван де Бек вколотил мяч под перекладину ворот Баркаса.

    А на 90-й минуте Эйтинг выполнил заброс на левый фланг на Тальяфико, защитник набрал скорость под эту передачу и с линии штрафной площади с острого угла в касание по невероятной дуге отправил снаряд в дальний угол за шиворот голкиперу.

    Во втором туре «Аякс» на выезде сыграет с «Баварией», а АЕК примет в Афинах «Бенфику». Оба матча пройдут 2 октября.

    Лига чемпионов. Группа E
    «Аякс» (Голландия) — «АЕК» (Греция) — 3:0 (0:0)
    Голы: Тальяфико, 46 (1:0). ван де Бек, 77 (2:0). Тальяфико, 90 (3:0)«Аякс» (Голландия): Онана, Блинд, Тальяфико, Мазрауи, Тадич, Шене, Зиех, де Йонг, Эйтинг, Хюнтелар (ван де Бек, 62), Нерес (Дольберг, 78)«АЕК» (Греция): Баркас, Чосич, Хулт, Иконому, Бакакис (Янниотас, 70), Лампропулос, Манталос, Симоэш, Галанопулос (Алеф, 61), Клонаридис, Понсе (Якумакис, 81)Предупреждения: Алеф, 72. Зиех, 74. де Йонг, 74. Манталос, 74. Тальяфико, 88
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Локо» был хуже «Галатасарая», но не настолько
  • 02:19
    •
  • Прогноз
  • «Копенгаген» — «Зенит»
  • 2.00
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Нервионцы» продлят победный ход в Лиге Европы
  • «Севилья» — «Стандард». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Рейнджерс» едет в Испанию за очками
  • «Вильярреал» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Плетенка из результата и тотала
  • «Динамо Киев» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Усман Дембеле продолжает прогресс Футбол Не Месси единымРеакция прессы на матч «Барселона» — ПСВ 17:040
  • 21:48
    • «Шахтер» ушел от поражения в матче с «Хоффенхаймом»
  • 21:47
    • Дубль Тальяфико помог «Аяксу» разгромить АЕК
  • 21:37
    • Южный вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
    Денис Глушаков Футбол Повод найден. Глушаков не вернется из-за лайкаРеакция прессы на скандальную ситуацию с отстранением капитана «Спартака» Дениса Глушакова и защитника команды Андрея Ещенко 13:350
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Чешский выезд ЦСКА и сложные времена «Валенсии»
  • 4.86
    •
  • 23:29
    • Фоменко: Всегда хорошо играть при полных трибунах
  • 23:16
    • Зека: «Зениту» придется на поле доказать, что он фаворит
  • 22:31
    • «Спартак» забросил 6 шайб «Трактору»
    «Ливерпуль» вырвал победу в добавленное время Футбол «Ливерпуль» продолжает дело, начатое в прошлом сезонеПервые выводы об игре подопечных Юргена Клоппа после старта «Ливерпуля» в новом розыгрыше Лиги чемпионов 12:480
  • 21:25
    • Рэшфорд и Лукаку сыграют в атаке «МЮ» против «Янг Бойз»
  • 20:55
    • Дубль Плэтта помог «Йокериту» победить «Металлург»
  • 20:25
    • «Тамбов» разгромил «Томь» в центральном матче 12-го тура ФНЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие