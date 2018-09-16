«Анжи» и «Краснодар» назвали составы на матч 7-го тура РПЛ

Раздевалка «Анжи»
«Анжи»
«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Новосельцев, Кацаев, Кулик, Савичев, Ондуа, Мохаммед, Хамдамов, Понсе.
Запасные: Сугробов, Чансельор, Гиголаев, Глебов, Чайковский, Маркелов, Ахъядов, Долгов.
«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Фьолусон, Петров, Газинский, Каборе, Классон, Мамаев, Вандерсон, Игнатьев.
Запасные: Синицын, Адамов, Шишкин, Марков, Страндберг, Рамирес, Перейра, Окриашвили, Куэва, Сулейманов.
Начало встречи — в 16:30. Главный арбитр матча — Сергей Иванов.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0