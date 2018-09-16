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    «Анжи» и «Краснодар» назвали составы на матч 7-го тура РПЛ

    Анжи Краснодар РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Краснодара» на матч 7-го тура Российской Премьер-лиги.

    Раздевалка «Анжи»
    Раздевалка «Анжи»
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    «Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Новосельцев, Кацаев, Кулик, Савичев, Ондуа, Мохаммед, Хамдамов, Понсе.

    Запасные: Сугробов, Чансельор, Гиголаев, Глебов, Чайковский, Маркелов, Ахъядов, Долгов.

    «Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Фьолусон, Петров, Газинский, Каборе, Классон, Мамаев, Вандерсон, Игнатьев.

    Запасные: Синицын, Адамов, Шишкин, Марков, Страндберг, Рамирес, Перейра, Окриашвили, Куэва, Сулейманов.

    Начало встречи — в 16:30. Главный арбитр матча — Сергей Иванов.

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