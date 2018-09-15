«Шинник» поделил очки с «Краснодаром-2»

В рамках 11-го тура первенства ФНЛна своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Голами в составе гостей отметились Иван Таранов и Никита Сергеев, забившие на 15-й и 16-й минутах.

Хозяева избежали поражения благодаря точным ударам Дениса Магадиева на 21-й минуте и Эдуарда Булии на 57-й.

«Шинник» занимает девятое место в турнирной таблице (16 очков), а «Краснодар-2» — четвертое (20 очков).

В параллельном матче тура лидер турнирной таблицы ФНЛ «Томь» вырвала победу у «Тюмени» — 1:0. Единственный гол на 88-й минуте забил Алексей Шумских.

«Томь» обошла «Тамбов» и вновь закрепилась на первой строчке таблицы (26 очков). «Тюмень» идет 16-й (10 очков). 0