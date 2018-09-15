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    «Шинник» поделил очки с «Краснодаром-2»

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    В рамках 11-го тура первенства ФНЛ «Шинник» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром-2» — 2:2.

    Футболисты «Шинника»
    Футболисты «Шинника»
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    Голами в составе гостей отметились Иван Таранов и Никита Сергеев, забившие на 15-й и 16-й минутах.

    Хозяева избежали поражения благодаря точным ударам Дениса Магадиева на 21-й минуте и Эдуарда Булии на 57-й.

    «Шинник» занимает девятое место в турнирной таблице (16 очков), а «Краснодар-2» — четвертое (20 очков).

    В параллельном матче тура лидер турнирной таблицы ФНЛ «Томь» вырвала победу у «Тюмени» — 1:0. Единственный гол на 88-й минуте забил Алексей Шумских.

    «Томь» обошла «Тамбов» и вновь закрепилась на первой строчке таблицы (26 очков). «Тюмень» идет 16-й (10 очков). 0

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