«Реал» не сумел обыграть «Атлетик»

не сумел победитьв матче четвертого тура испанской Примеры.

«Реал» потерял очки впервые в сезоне twitter.com/athleticclub 100% Высокие коэффициенты Играть!

Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий хозяев Икер Гоньи, отличившийся на 32-й минуте. «Сливочные» сравняли счет в середине второго тайма благодаря голу полузащитника Иско, который забил после передачи нападающего Гарета Бэйла.

Таким образом, «Реал» впервые потерял очки в нынешнем сезоне первенства Испании. Ранее команда Хулена Лопетеги одержала три победы в трех стартовых турах чемпионата.

Мадридцы, набрав 10 очков, занимают вторую строчку в турнирной таблице, «Атлетик» (5) — на четвертом месте.