«Реал» не сумел обыграть «Атлетик»

«Реал» потерял очки впервые в сезоне
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Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 1:1.
Автором первого мяча стал нападающий хозяев Икер Гоньи, отличившийся на 32-й минуте. «Сливочные» сравняли счет в середине второго тайма благодаря голу полузащитника Иско, который забил после передачи нападающего Гарета Бэйла.
Таким образом, «Реал» впервые потерял очки в нынешнем сезоне первенства Испании. Ранее команда Хулена Лопетеги одержала три победы в трех стартовых турах чемпионата.
Мадридцы, набрав 10 очков, занимают вторую строчку в турнирной таблице, «Атлетик» (5) — на четвертом месте.
Примера. 4-й тур
«Атлетик» — «Реал» — 1:1
Голы: Мунианин, 32 — Иско, 63«Атлетик» Симон, Маркос, Иньиго Мартинес, Йерай, Берчиче, Р. Гарсия, Беньят (Рико, 81), Д. Гарсия, Сусаета, Вильямс (Сан Хосе, 76), Муниаин (Капа, 54)«Реал» Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич (Иско, 61), Кроос, Себальос (Каземиро, 46), Бэйл (Васкес, 75), Бензема, АсенсиоПредупреждения: Йерай, Д. Гарсия, Беньят, Капа, Симон, Берчиче — Васкес, Карвахаль