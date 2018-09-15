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    «Арсенал» разгромил «Крылья Советов»

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    Тульский «Арсенал» в домашнем матче 7-го тура чемпионата России разгромил «Крылья Советов».

    «Арсенал» добыл три очка
    «Арсенал» добыл три очка
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    Поединок завершился в пользу хозяев со счетом 4:0.

    Дублем отметился Сергей Ткачев, еще по голу забили Лука Джорджевич и Зелимхан Бакаев.

    Благодаря этой победе «Арсенал» с 8 очками поднялся с 12-го места на десятое, а «Крылья» (7) опустились на 12-ю строчку.

    РПЛ. 7-й тур
    «Арсенал» Тула — «Крылья Советов» — 4:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — 21 Ткачев, 2:0 — 50 Ткачев, 3:0 — 73 Джорджевич, 4:0 — 82 Костадинов«Арсенал» Тула: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Денисов, Мохаммед, Ткачев (Мирзов, 68), Горбатенко, Кангва (Бакаев, 72), Берхамов (Костадинов, 75), Альварес, Джорджевич«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Бурлак, Чичерин, Самарджич, Антон, Башкиров (Мияйлович, 74), Ткачук, Чочиев (Корниленко, 46), Канунников, Соболев (Молло, 59)Предупреждения: Молло (78), Нигматуллин (90)
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