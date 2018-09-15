«Арсенал» разгромил «Крылья Советов»

«Арсенал» добыл три очка
ФК «Арсенал»
Поединок завершился в пользу хозяев со счетом 4:0.
Дублем отметился Сергей Ткачев, еще по голу забили Лука Джорджевич и Зелимхан Бакаев.
Благодаря этой победе «Арсенал» с 8 очками поднялся с 12-го места на десятое, а «Крылья» (7) опустились на 12-ю строчку.
РПЛ. 7-й тур
«Арсенал» Тула — «Крылья Советов» — 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 — 21 Ткачев, 2:0 — 50 Ткачев, 3:0 — 73 Джорджевич, 4:0 — 82 Костадинов«Арсенал» Тула: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Денисов, Мохаммед, Ткачев (Мирзов, 68), Горбатенко, Кангва (Бакаев, 72), Берхамов (Костадинов, 75), Альварес, Джорджевич«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Бурлак, Чичерин, Самарджич, Антон, Башкиров (Мияйлович, 74), Ткачук, Чочиев (Корниленко, 46), Канунников, Соболев (Молло, 59)Предупреждения: Молло (78), Нигматуллин (90)