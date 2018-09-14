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    Черчесов готов рассмотреть кандидатуру Антона при получении им паспорта

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    Главный тренер сборной России отметил, что капитан «Ганновера» Вальдемар Антон пока не может выступать за российскую национальную команду.

    Вальдемар Антон
    Вальдемар Антон
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    «Гильерме свой паспорт сам получил, Рауш с российским паспортом, Нойштедтер — россиянин. Мы никого не просим брать наш паспорт.

    С Вальдемаром мы разговаривали, но у него нет российского паспорта, меня ввели в заблуждение. Каждый принимает сам решение, мы никого не просим.

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    • Сейчас Антон не может за нас играть. Если он получит паспорт по зову души, сам захочет играть, встанет в общий строй, мы будем его рассматривать», — сказал Черчесов в интервью телеканалу «Россия 24». 0

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