Черчесов готов рассмотреть кандидатуру Антона при получении им паспорта

Главный тренер сборной России отметил, что капитан «Ганновера»пока не может выступать за российскую национальную команду.

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«Гильерме свой паспорт сам получил, Рауш с российским паспортом, Нойштедтер — россиянин. Мы никого не просим брать наш паспорт.

С Вальдемаром мы разговаривали, но у него нет российского паспорта, меня ввели в заблуждение. Каждый принимает сам решение, мы никого не просим.

Сейчас Антон не может за нас играть. Если он получит паспорт по зову души, сам захочет играть, встанет в общий строй, мы будем его рассматривать», — сказал Черчесов в интервью телеканалу «Россия 24». 0