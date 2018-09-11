Роберто Карлос дебютировал в мини-футболе

Чемпион мира-2002 по футболу в составе сборной Бразилииначал карьеру в мини-футболе, передает «Спорт-Экспресс».

45-летний ветеран присоединился к японскому клубу «Развитие». В дебютном матче F-лиги (высший японский дивизион) его команда победила «Воскуоре сэндай» со счетом 2:1. При этом сам Роберто Карлос забил оба мяча своей команды.

Игра собрала 3015 зрителей. При этом средняя посещаемость «Развития» составляет 1500 человек.

В бытность футболистом Роберто Карлос защищал цвета таких клубов, как «Интер», «Реал», «Фенербахче», а также ряда бразильских команд. В 2011 году он завершил карьеру в «Анжи».

В Махачкале он также начал карьеру тренера, после этого возглавлял турецкий «Сивасспор» и «Акхисар», а также катарский «Аль-Араби». В 2015 году он ненадолго возобновил карьеру футболиста в качестве играющего тренера индийского «Дели Динамос». 0