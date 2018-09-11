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    Мутко: Не надо обольщаться, нас ждут встречи с командами Германии и Швеции

    Сборная России Футбол России Сборная Чехии Товарищеские матчи
    Вице-премьер РФ Виталий Мутко остался доволен игрой сборной России в товарищеском матче с Чехией (5:1).

    Виталий Мутко
    Виталий Мутко
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    До этого россияне взяли верх над Турцией в стартовой игре Лиги наций (2:1).

    «Сборная провела два прекрасных матча. Ребятам нужна была поддержка, атмосфера, им не хватало уверенности, а сейчас они играют с удовольствием.

    Им нужно было время и нормальный тренировочный процесс, сегодня в их результате нет ничего удивительного.

    Но не надо обольщаться — впереди нас ждут встречи с командами Германии и Швеции, просто не будет.

    У команды есть огромное желание, хороший настрой, и его нужно сохранить. В сборной появляется элемент конкуренции, есть лидеры, за которыми следуют другие игроки, есть молодежь.

    Надо ориентироваться на собственных игроков и доверять им — поддержка нужна всем, побед без поражений не бывает.

    Перед чемпионатом мира ребята много проигрывали, они выдержали массу критики, а сейчас команда играет в футбол с удовольствием.

    Любовь должна быть взаимной, и сегодня мы видим поддержку сборной, единение с болельщиками, с которыми ребята в последнее время много встречаются.

    Это действительно национальная сборная, сборная России», — цитирует ТАСС Мутко. 0

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