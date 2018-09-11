Финансовая ситуация в «Анжи» остается тяжелой

Генеральный директорсообщил, что финансовое положение клуба крайне тяжелым.

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«К сожалению, за время перерыва на матчи сборных финансовая ситуация футбольного клуба "Анжи" не изменилась и по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии.

На сегодняшний день идут разговоры о том, чтобы отправиться на следующий выездной матч или организовать домашнюю игру. Чтобы говорить о том, доиграем ли мы сезон, нужно иметь как минимум заранее забронированные билеты на самолет, должна быть определенность с проживанием, но, к большому разочарованию, этого нет. Клуб живет от матча к матчу в прямом смысле этого слова, сейчас все мысли заняты организацией домашнего матча с "Краснодаром" в Каспийске, а там будет видно», — цитирует ТАСС Флегонтова.

Ранее в пресс-службе махачкалинцев сообщили об отказе Министерства финансов Дагестана выделить около 300 миллионов рублей в качестве поддержки. Многие игроки команды не получают зарплату с апреля этого года, а общая задолженность «Анжи» перед футболистами составляет около 250 миллионов рублей.

После шести туров чемпионата России «Анжи» располагается на 16-м месте, набрав 3 очка. В 7-м туре махачкалинцы 16 сентября в Каспийске сыграют с «Краснодаром». 0