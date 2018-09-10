Заболотный сыграет в атаке сборной России против Чехии

Определился стартовый состав сборной России на домашний товарищеский матч с национальной командой Чехии, который пройдёт в Ростове-на-Дону.

На поле «Ростов Арены» с капитанской повязкой национальную команду выведет полузащитник Юрий Газинский, защищающий цвета «Краснодара».

Россия: Лунёв, Марио Фернандес, Семёнов, Нойштедтер, Рауш, Ионов, Кузяев, Газинский, Ерохин, Черышев, Заболотный.

Чехия: Кубек, Куфал, Калас, Режник, Борил, Гушбаер, Сучек, Змргал, Хорава, Янкто, Тецл.

Ранее подопечные Станислава Черчесова провели первую встречу в рамках группового этапа Лиги наций. В выездном матче, который проходил в Трабзоне, сборная России обыграла команду Турции со счётом 2:1. Голами в составе российской сборной отметились Денис Черышев и Артём Дзюба. 0