Нигматуллин: Не исключаю, что Гилерме и Шунин отыграют по тайму

Бывший вратарь сборнойпредположил, кто займет место в воротах национальной команды в товарищеской встрече с

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«Товарищеский матч открывает большое поле для экспериментов. Не исключаю варианта, при котором в игре с чехами по тайму сыграют Шунин и Гилерме. Хотя тренер сборной может вновь сделать ставку на Лунева, чтобы упрочить его уверенность в себе. В матче с Турцией Андрей был великолепен», — цитируют Нигматуллина «Известия».

Напомним, ворота сборной России в матче первого тура группового этапа Лиги наций с командой Турции (2:1) защищал голкипер «Зенита» Андрей Лунев.

Товарищеский матч против Чехии сборная России проведет 10 сентября в Ростове-на-Дону. 0