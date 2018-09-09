Яролим: К матчу с Россией мы подготовились очень серьезно

Главный тренер сборной Чехииподелился ожиданиями перед товарищеским матчем с Россией.

Карел Яролим uefa.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Звездных игроков не хватает, но мы проходим определенный этап в развитии. Надеемся, что вырастет поколение, которое продолжит успешную историю сборной.

Мы тщательно разобрали все ошибки, допущенные в матче Лиги наций с Украиной (1:2). Основная проблема была в том, что у нас не получилось контролировать мяч.

К матчу с Россией мы подготовились очень серьезно. Сборная России находится на подъеме. Мы приложим все усилия для того, чтобы оказать давление на соперника.

Перед началом чемпионата мира у России не было выдающихся результатов. Но команда сплотилась и показала себя с лучшей стороны на турнире», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0