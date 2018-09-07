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    Шевченко: Победа над Чехией — это не везение

    Сборная Украины Футбол Украины Лига наций Сборная Чехии
    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал волевую победу над командой Чехии (2:1) в матче Лиги наций.

    Андрей Шевченко
    Андрей Шевченко
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    «Нельзя сказать, что повезло. Чехия также сыграла неплохо, но в последние 15 минут мы сделали максимум, чтобы забить победный гол и таки победить.

    Матч вышел качественным и порадовал игрой. Сборная меняла тактику по ходу игры, пытаясь вести игру и держать преимущество. Этим футбол и прекрасен, что может меняться игра команды в любой момент.

    Да, были свои трудности, но мы провели хороший матч, добыли результат благодаря ряду полезных действий, и теперь можем двигаться дальше.

    Замены Ярмоленко и Коноплянки? Игроки сыграли уже много матчей на старте сезоне, в связи с этим есть трудности с готовностью.

    Кроме того, мы немного поменяли структуру игру, и именно поэтому заменили и Ярмоленко, и Коноплянку — крайних игроков.

    Тем более, у нас две игры за короткое время, поэтому замены нужны», — цитирует Шевченко «Обозреватель». 0

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