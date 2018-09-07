Экс-наставник сборной России возглавил олимпийскую команду Китая

Бывший главный тренер сборной Россиивозглавил олимпийскую команду Китая, сообщает AD.

«Я практически ушёл на пенсию, но это отличная работа. Наша цель — попасть на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио», — сказал 71-летний специалист.

Последним местом работы голландского специалиста был английский «Челси», который он покинул в июле 2016-го.

Напомним, Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год, с которой доходил до полуфинала чемпионата Европы 2008 года.

В 2012 году он возглавил махачкалинский «Анжи», с которым занял третье место в чемпионате России сезона-2012/13. 0