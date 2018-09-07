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    Экс-наставник сборной России возглавил олимпийскую команду Китая

    Трансферы Сборная Китая Футбол Китая Футбол России Анжи Челси
    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк возглавил олимпийскую команду Китая, сообщает AD.

    Гус Хиддинк
    Гус Хиддинк
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    «Я практически ушёл на пенсию, но это отличная работа. Наша цель — попасть на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио», — сказал 71-летний специалист.

    Последним местом работы голландского специалиста был английский «Челси», который он покинул в июле 2016-го.

    Напомним, Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год, с которой доходил до полуфинала чемпионата Европы 2008 года.

    В 2012 году он возглавил махачкалинский «Анжи», с которым занял третье место в чемпионате России сезона-2012/13. 0

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