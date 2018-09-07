Президент «Шахтера» может купить македонский клуб

Владелецведет переговоры о покупке футбольного клуба из Македонии, сообщает UA-Футбол.

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Речь идет о «Вардаре» из Скопье, который в данный момент располагается на четвертой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона страны.

Делегация помощников миллиардера находится в Скопье уже неделю. Украинцы осмотрели тренировочную базу клуба. Отмечается, что переговоры ведутся не только о приобретении футбольной команды, но еще и гандбольной.

По информации издания, Ахметов уже провел переговоры с российским бизнесменом Сергеем Самсоненко, который является владельцем обоих клубов. На данный момент у «Вардара» накопились долги в размере 2 миллиона евро. 0