Президент «Шахтера» может купить македонский клуб

Ринат Ахметов
ФК «Шахтер»
Речь идет о «Вардаре» из Скопье, который в данный момент располагается на четвертой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона страны.
Делегация помощников миллиардера находится в Скопье уже неделю. Украинцы осмотрели тренировочную базу клуба. Отмечается, что переговоры ведутся не только о приобретении футбольной команды, но еще и гандбольной.
По информации издания, Ахметов уже провел переговоры с российским бизнесменом Сергеем Самсоненко, который является владельцем обоих клубов. На данный момент у «Вардара» накопились долги в размере 2 миллиона евро. 0