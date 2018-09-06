«Бенфика» может быть дисквалифицирована за коррупцию

Португальскаяможет быть исключена из всех турниров, включая еврокубки, сообщает британское издание The Sun.

Португальский гранд подозревается в коррупционных действиях.

По данным источника, наказание может составить до трех лет. В прокуратуре Лиссабона считают, что клуб пытался получить данные о ходе расследования.

«Бенфику» обвиняют в 30 нарушениях закона, включая коррупцию, административные правонарушения и предоставление ложной информации.

«Нет никаких доказательств, что клуб имеет отношение к этим преступлениям», — заявил президент «Бенфики» Луис Филипе Виейра. 0